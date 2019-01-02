За несвоевременно поданную декларацию привлечен к ответственности депутат горсовета

КИЕВ. 2 января. УНН. Прокуратурой Черкасской области привлечен к административной ответственности депутат городского совета, который несвоевременно подал декларацию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.

"Установлено, что указанный чиновник несвоевременно, без уважительных причин подал ежегодную электронную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год по форме, которая определяется Национальным агентством по предупреждению коррупции", - говорится в сообщении.

Прокуратурой должным образом обеспечено участие в рассмотрении дела об административном правонарушении, связанное с коррупцией, по ч. 1 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) Кодекса Украины об административных правонарушениях, в отношении одного из депутатов Чигиринского городского совета.

27 декабря Чигиринским районным судом депутат признан виновным в совершении указанного правонарушения и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 850 грн.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время решение не вступило в законную силу.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о направлении в суд 6 административных протоколов за несоблюдение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" о нарушении требований финансового контроля.



