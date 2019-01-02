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В Украине сняли мораторий на проверки бизнеса

В Украине сняли мораторий на проверки бизнеса

КИЕВ. 2 января. УНН. В Украине утратил силу закон о моратории на проведение проверок бизнеса, который действовал до 31 декабря 2018 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на соответствующий документ.

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Соответствующим законом "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" до 31 декабря 2018 года устанавливался "мораторий на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Действие закона прекращено 1 января 2019 года.

Добавим, с 1 января 2019 года будет изменена система надзора за бизнесом. Предприятия больше не будут проверять по формальному принципу.

Как сообщал УНН, мораторий на проверки бизнеса в Украине действовал с 2014 года. Принималось это решение с целью прекратить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов, с помощью чего исключить фактор коррупции и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

Источник: УНН
Теги: бизнес, мораторий, проверки
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