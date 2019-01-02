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Путин и Макрон обсудили события в Керченском проливе

Путин и Макрон обсудили события в Керченском проливе

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

КИЕВ. 2 января. УНН. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону события в Керченском проливе, что имели место 25 ноября 2018 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Подробно рассмотрена проблематика сирийского урегулирования, прежде всего в контексте договоренностей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле", - сообщили в пресс-службе Кремля.

В пресс-службе отметили, что Путин и Макрон продолжили обмен мнениями относительно событий в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

"Главы государств поздравили друг друга с Новым годом", - добавили в Кремле.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Франция, Украина, Эммануэль Макрон
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