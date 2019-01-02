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Павел Гриб прислал отцу новогоднюю открытку из-за решетки

Павел Гриб прислал отцу новогоднюю открытку из-за решетки

КИЕВ. 2 января. УНН. Украинский политзаключенный Павел Гриб направил своему отцу новогоднюю открытку из-за решетки. Об этом его отец Игорь Гриб написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Новогоднее поздравление Павла из-за решетки", - написал Игорь Гриб, добавив открытку, которая нарисована карандашом.

На картинке изображен зимний пейзаж - горы, дом, елка, снеговик и подарок возле него, а в левом верхнем углу подпись - "С наилучшими пожеланиями, Павел".

Напомним, 22 декабря Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказал в изменении меры пресечения на домашний арест украинскому политзаключенному Павлу Грибу вопреки существенному ухудшению состояния его здоровья.

Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

Источник: УНН
Теги: Украина, Павел Гриб
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