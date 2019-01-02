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Поляки считают нападение РФ на украинские корабли - основным международным событием 2018

Поляки считают нападение РФ на украинские корабли - основным международным событием 2018

КИЕВ. 2 января. УНН. По результатам социологического опроса, проведенного польским Центром исследования общественного мнения (CBOS), население Польши считает основным международным событием года — нападение россиян на украинские военные корабли, информирует УНН со ссылкой на Twitter CBOS.

Главным событием года в Польше, по словам 40% респондентов, было празднование 100-летия восстановления независимости Польши.

На вопросы, касающиеся основного зарубежного события года, польские респонденты ответили: “на международной арене важнейшим событием прошлого года поляки признали атаку российского флота на украинские корабли в Азовском море (6%)”.

Напоминаем, информационное агентство Reuters опубликовало колонку авторства Питера Эппса, где журналист рассматривает наибольшие риски мировой безопасности и указал среди крупнейших мировых угроз — нападение РФ на Украину.

Источник: УНН
Теги: опрос, Россия, Украина, Польша, социология, Азовское море
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