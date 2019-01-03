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Два миллиона украинцев воспользовались безвизом с ЕС

Два миллиона украинцев воспользовались безвизом с ЕС

КИЕВ. 3 января. УНН. Два миллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с Европейским Союзом. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко, передает УНН.

"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!" - написал он в Facebook.

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Глава государства напомнил, что сейчас Украина имеет безвизовый режим с более ста странами мира. "И мы продолжаем открывать мир для украинцев, а Украину - для мира!" - добавил Президент.

Напомним, 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Президент, Петр Порошенко, Безвиз, Безвизовый режим
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