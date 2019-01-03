У Президента прокомментировали заявление Турчинова о проходе через Керченский пролив

КИЕВ. 3 января. УНН. Украина продолжит отправлять суда через Керченский пролив, независимо от того, нравится это россиянам или нет. В следующий раз украинские моряки могут взять на борт международных наблюдателей. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник Президента Украины, советник министра обороны Юрий Бирюков, комментируя заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о подготовке нового прохода через Керченский пролив, передает УНН.

"Здесь все очень просто. Согласно международным договоренностям, законами, соглашениями, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот. Конец истории. Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет. Мы и дальше будем это делать", - подчеркнул Бирюков.

"В следующий раз возьмем с собой международных наблюдателей. О'кей, пусть россияне еще раз попытаются что-то такое изобразить", - добавил он.

При этом, Бирюков вспомнил, при каких обстоятельствах произошла агрессия РФ в Керченском проливе.

"Надо помнить: то, что произошло в ноябре, - это смесь всего. Во-первых, россияне сами провоцировали, потому что они наверняка рассчитывали на то, что наши военные откроют огонь. Тогда они (РФ - ред. ) получили бы полный спектр доказательств того, что мы вели себя агрессивно. Надо еще и помнить, что наши корабли были захвачены в международных водах. То есть, это уже за пределами всех рассказов россиян о том, что кто-то из наших кораблей нарушил территориальные воды. Воды чего, Крыма? Крым - это Украина. Поэтому да, наши корабли будут ходить и в дальнейшем. Мы не можем сказать: "Мы испугались, и больше не пойдем", - заявил советник Президента.

Напомним, 19 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что украинские корабли в ближайшее время снова совершат попытку пройти через Керченский пролив, иначе РФ захватит Азовское море.

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.