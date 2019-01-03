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"Сбербанк" ответил на штраф НБУ угрозой судебного разбирательства

"Сбербанк" ответил на штраф НБУ угрозой судебного разбирательства

КИЕВ. 3 января. УНН. Штраф Национального банка Украины не влияет на деятельность АО "Сбербанк", который в то же время оставляет за собой право обжаловать размер назначенного регулятором штрафа в судебных инстанциях. Об этом говориться в размещенной на сайте учреждения официальной позиции банка относительно штрафа НБУ, передаёт УНН.

В банке напомнили, что в декабре 2018 года Национальный банк Украины оштрафовал АО "Сбербанк" на 94,737 млн гривен за период 2015-2017 годов.

"Подводя итоги, мы обращаем внимание на то, что вышеописанная ситуация не влияет на текущую деятельность АО "Сбербанк", имеющего на данный момент один из самых высоких показателей достаточности капитала на украинском рынке. Банк оставляет за собой право обжаловать размер назначенного регулятором штрафа в судебных инстанциях", – сказано в ответе "Сбербанка".

В финучреждении также заявили, что считают предпринятые в отношении банка меры нерыночными и отчасти протекционистскими по отношению к другим игрокам украинского финансового рынка.

Напомним, 2 января Национальный банк Украины сообщил, что по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, Нацбанк оштрафовал "Сбербанк" на 94,74 млн грн.

Источник: УНН
Теги: суд, НБУ, Сбербанк России, штраф
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