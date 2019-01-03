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ЦИК обнародовал адреса избирательных участков для украинцев из РФ

ЦИК обнародовал адреса избирательных участков для украинцев из РФ

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КИЕВ. 3 января. УНН. Центральная избирательная комиссия обнародовала адреса избирательных участков, где смогут проголосовать на выборах президента украинцы, проживающие на территории Российской Федерации, передает УНН.

"Центральная избирательная комиссия обращает внимание граждан Украины, которые находятся на консульском учете в дипломатических учреждениях Украины на территории Российской Федерации и планируют участвовать в голосовании при проведении очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, на отсутствие дополнительных требований по реализации их права голоса. Указанную категорию граждан Украины включено в списки избирателей, поэтому они имеют возможность беспрепятственно участвовать в голосовании на соответствующих избирательных участках, указанных в приложении к останови Центральной избирательной комиссии от 31 декабря 2018 № 274", - говорится в сообщении.

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Для украинцев, постоянно проживающих или временно находящихся на территории Российской Федерации, и обеспечение их избирательных прав, ликвидировав пять избирательных участков на территории Российской Федерации, ЦИК отнесла их границы в заграничные избирательные участки, расположенные соответственно на территории посольств Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

"Вместе с тем отмечаем, что граждане Украины, которые временно находятся в Российской Федерации и имеют паспорт гражданина Украины, могут реализовать свое право голоса по месту своей регистрации в Украине", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, украинские граждане, которые находятся на территории РФ постоянно, будут иметь возможность голосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, голосование
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