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Официальное лого 70-й годовщины Совета Европы - в украинских цветах

Официальное лого 70-й годовщины Совета Европы - в украинских цветах

фотогалерея

КИЕВ. 3 января. УНН. Официальный логотип к 70-й годовщине Совета Европы содержит цвета государственного флага Украины. Это отметил на своей странице в Twitter заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает УНН.

"Официальное лого 70 годовщины СЕ в украинском цветах. Спасибо авторам, хотя наверное это и не было частью их плана, но это наталкивает на мысль о том, что агрессия РФ против Украины стала самым большим вызовом для ценностей СЕ за всю его историю и СЕ на нашей стороне ", - написал Кислица.

Как сообщал УНН, в январе в Парламентской Ассамблее Совета Европы с большой вероятностью состоятся срочные дебаты на тему "Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза Европейской безопасности".

Источник: УНН
Теги: Украина, Совет Европы
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