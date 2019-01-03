Официальное лого 70-й годовщины Совета Европы - в украинских цветах

КИЕВ. 3 января. УНН. Официальный логотип к 70-й годовщине Совета Европы содержит цвета государственного флага Украины. Это отметил на своей странице в Twitter заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица, передает УНН.

"Официальное лого 70 годовщины СЕ в украинском цветах. Спасибо авторам, хотя наверное это и не было частью их плана, но это наталкивает на мысль о том, что агрессия РФ против Украины стала самым большим вызовом для ценностей СЕ за всю его историю и СЕ на нашей стороне ", - написал Кислица.



Как сообщал УНН, в январе в Парламентской Ассамблее Совета Европы с большой вероятностью состоятся срочные дебаты на тему "Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса и угроза Европейской безопасности".