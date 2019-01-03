Неистовое развитие украинской музыки: Нацсовет оштрафовал 21 радиостанцию

КИЕВ. 3 января. УНН. Чтобы обеспечить выполнение закона о языковых квоты, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал 21 радиостанцию на сумму более 1,7 млн грн. Об этом заявил член Нацсовета Сергей Костинский, сообщает УНН.

По мнению чиновника, благодаря внедрению языковых квот на радио произошло "неистовое развитие украинской музыки".

"По итогам двух лет действия квот, более половины песен в эфире украинских радиостанций звучат именно на украинском языке", - написал он.

За невыполнение языковых квот Нацсовет оштрафовал 21 радиостанцию на сумму более 1,7 млн грн.

Как сообщал УНН, в ноябре 2018 квоты на украинскую музыку для радиостанций выросли до 35%.

Напомним, закон о языковых квотах на телевидении вступил в силу 13 октября 2017 года. Согласно документу, в общем недельном объеме вещания передачи, фильмы и новости на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7.00 и 18.00, а также между 18.00 и 22.00. Местные и региональные телерадиокомпании должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке. За невыполнение требований телерадиокомпания уплачивает штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

4 октября 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ предлагает сделать сдачу экзамена по украинскому языку обязательным условием для получения гражданства, обязать все печатные СМИ выпускать украиноязычную версию, а также ввести уголовную ответственность за публичное пренебрежение государственным языком.