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Уже пять претендентов на президентское кресло подали документы в ЦИК

Уже пять претендентов на президентское кресло подали документы в ЦИК

КИЕВ. 3 января. УНН. По состоянию на 17:20 в Центральную избирательную комиссию документы на участие в президентских выборах подали пять человек. Об этом журналисту УНН сообщил главный консультант отдела взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Владимир Вирва.

"31 декабря у нас было двое (Игорь Шевченко, Владимир Ратуш - ред.). Сегодня подали Каплин, Наливайченко, Скоцик. То есть в целом пять человек", - сказал Вирва.

Как сообщал УНН, документы на участие в президентской гонке подал третий кандидат, им стал народный депутат Украины Сергей Каплин.

Кроме него документы подали экс-министр экологии Игорь Шевченко и юрист Владимир Ратуш.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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