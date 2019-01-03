Приход УПЦ МП в Днепропетровской области поддержал присоединение к ПЦУ

КИЕВ. 3 января. УНН. Верующие Свято-Покровского храма Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Рубановское Васильковского района Днепропетровской области поддержали переход в состав Православной церкви Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио.Свобода.

Так, по словам представителей храма, настоятель церкви отец Василий 30 декабря после службы вынес на усмотрение верующих предложение присоединения храма к новосозданной единой канонической поместной автокефальной украинской православной церкви.

"Мы этого не отрицаем и не скрываем. Я думаю, это первый шаг. А после предоставления Украине томоса 6 января будет определенная последовательность шагов, наверное, нам будут помогать юристы, наверное, надо будет зарегистрировать новый устав в местных органах", – сообщил помощник настоятеля храма Владимир Деревянко.

Также он добавил, что верующие организовали сбор подписей за переход в состав ПЦУ.

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В то же время, в информационном отделе Днепропетровской епархии УПЦ (МП) заявили, что информация о переходе Свято-Покровского храма в селе Рубановское в состав ПЦУ "не соответствует действительности".

"Община и в дальнейшем находится в юрисдикции Днепропетровской епархии Украинской православной церкви", – сообщили в епархии.

Ранее УНН сообщал, что более 30 приходов УПЦ МП перешли к Православной церкви Украины после Объединительного собора.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора в Киеве было принято решение о создании единой поместной Православной церкви Украины. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.