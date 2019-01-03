ЦИК утвердила сметы на выборы Президента и нардепов

КИЕВ. 3 января. УНН. На сегодняшнем очередном заседании Центральная избирательная комиссия утвердила сметы на 2019 год по трем бюджетным программам. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение ЦИК.

"Утверждено Сметы Центральной избирательной комиссии на 2019 по трем бюджетным программам: по бюджетной программе 6731040 "Проведение выборов Президента Украины" на сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн; по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" на сумму 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн; по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" на сумму 223 млн 539 тыс. 600 грн", - говорится в сообщении.

Также в ЦИК утвердили смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 на сумму 266 млн 30 тыс. 808 гривен. Кроме этого, Комиссией утвержден Порядок контроля за правильным и целевым использованием средств Государственного бюджета Украины, выделяемых на подготовку и проведение выборов Президента Украины, народных депутатов Украины.

Ранее УНН сообщал, что шестой претендент на президентское кресло подал документы в ЦИК.