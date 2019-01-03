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Украинцы призвали Порошенко запретить "дедов морозов"

Украинцы призвали Порошенко запретить "дедов морозов"

КИЕВ. 3 января. УНН. Президента Украины Петра Порошенко просят запретить "дедов морозов" и детские новогодние мероприятия. Соответствующая петиция под номером №22 / 049497-эп зарегистрирована на сайте Главы государства, передает УНН.

“Деды морозы” и детские новогодние мероприятия должны быть строго запрещены!“ — говорится в петиции.

Инициатором такой петиции является Губаев Марат Эрнстович.

По его словам, “это нездоровая ”традиция“, которая была путем терорра насажена коммунистами вместо Рождества и Дня св. Николая, хотя иногда она еще воспринимается как ”самый святой из всех праздников“, тем не менее, таковым не является!”

Петиция была опубликована 3 января и уже набрала 3 подписи с 25 тыс. необходимых.

Добавим, что с начала 2019 украинцы уже направили Президенту 35 петиций.

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Ранее украинцы предложили обязать, в частности, всех представителей власти и государственные СМИ в устном общении изменить словосочетание “в России” на словосочетание “на России” с ударением на первый слог.

Источник: УНН
Теги: Украина, петиция, Петр Порошенко
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