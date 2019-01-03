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Президента призвали наградить блоггеров-патриотов

Президента призвали наградить блоггеров-патриотов

КИЕВ. 3 января. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрирована петиция, в которой предложено наградить блоггеров патриотов, передает УНН.

“Предлагаю представить к государственным наградам блоггеров-патриотов Украины за их воодушевленную борьбу с российской агрессией на информационном фронте”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее украинцы просили Президента ввести биометрический визовый режим с Российской Федерацией и некоторыми странами Азии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, петиция, Патриот
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