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РПЦ утверждает, что на границе Украины "задержали послание патриарха Кирилла"

РПЦ утверждает, что на границе Украины "задержали послание патриарха Кирилла"

КИЕВ. 4 января. УНН. РПЦ утверждает, что “украинские пограничники задержали тираж рождественского послания патриарха Кирилла”, который был направлен в страну накануне праздника. Об этом в своем Telegram сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает УНН.

Легойда ссылается на “источники в Украине”. По их информации, тираж послания, которое традиционно зачитывается на праздничном богослужении 7 января, задержали за несоблюдение таможенных формальностей.

“Но времена не те: можно и со смартфона зачитать”, — добавил представитель РПЦ.

Напоминаем, Администрация Президента не давала указаний готовить судебные иски о прекращении украинскими заповедниками аренды общинам Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил советник Президента Украины Ростислав Павленко в своем Facebook.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, РПЦ
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