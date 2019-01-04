Польша предлагает назначить посла генсека ООН по Украине и изменить "нормандский" формат

КИЕВ. 4 января. УНН. Польша предлагает создать должность специальногопосла Генсека ООН для Украины. Об этом в интервью Handelsblatt сообщил Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает УНН.

"Я предлагаю специального посла Генерального секретаря ООН для Украины", - сказал он.



Кроме того, глава МИД добавил, что к так называемому нормандскому формату (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС.



"Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так", - подчеркнул он.



"Газопровод разрушает последствия санкций, Nord Stream 2 убивает Украину", - добавил польский министр.



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"Когда транзит российского газа по территории Украины будет прекращен, эта страна потеряет не только серьезные прибыли, но прежде всего гарантию защиты перед очередной российской агрессией", - сказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Министр выразил сожаление из-за того, что не удалось согласовать общую европейскую позицию в этом деле.



Как сообщал УНН, президент Польши Дуда в интервью телеканалу TVP Info заявил, что санкции против России должны быть сохранены или усилены, а "Северный Поток 2" приведет к гегемонии "Газпрома" на европейском рынке.



