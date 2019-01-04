Епифаний рассказал, какие церкви признают ПЦУ после получения Томоса

КИЕВ. 4 января. УНН. После предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины признают православные церкви греческой традиции, а за ними - постепенно - все остальные. Такое мнение высказал предстоятель новой Православной церкви Украины Епифаний в интервью DW, передает УНН.

"Получение Томоса от матери-церкви Константинопольской - это уже является первым шагом в признании другими поместными православными церквами. Это является признанием уже первой поместной православной церкви. Конечно, в первую очередь признают церкви греческой традиции. Мы верим в это. Но все (православные церкви - ред.) говорят о том, что после официального признания, после вручения Томоса мы дадим ответ на вопрос, когда мы сможем вас признать как независимую церковь", - отметил предстоятель ПЦУ.

По его словам, после получения Томоса церковь будет работать над тем, чтобы другие православные церкви признавали автокефалию и независимость ПЦУ.

По его мнению, со временем все православные церкви мира признают украинскую автокефалию. Для этого Епифаний после своего избрания предстоятелем ПЦУ, по его словам, обратился с соответствующими письмами, которые носят название "мирных грамот", сообщил о том, что "состоялся в Киеве исторический Объединительный собор, на котором я был избран предстоятелем ПЦУ, и что я в будущем буду преданно отстаивать православные позиции, буду опираться на каноны православной церкви и прошу у них признать автокефалию ПЦУ". Позже будет сформирован соответствующий отдел внешних связей церкви, который непосредственно будет вести переговоры с другими православными церквями о признании автокефалии УПЦ.

Напомним, процедура передачи Томоса об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины начнется 5 января.

Также напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.