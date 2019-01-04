В Ведомостях ВРУ опубликован Закон о прекращении действия Договора о дружбе

КИЕВ. 4 января. УНН. В "Ведомостях Верховной Рады Украины" опубликован Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий документ.

"Увидел свет очередной номер сборника нормативно-правовых актов парламентского издательства. В № 1 напечатано Закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Напомним, закон о прекращении Договора о дружбе с Россией накануне подписал Президент Петр Порошенко. Верховная Рада приняла его 6 декабря.

Справка УНН: Договор о дружбе с РФ был подписан 31 мая 1997 между президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом РФ Борисом Ельциным. Действие договора автоматически продлевается, если одна из сторон не уведомит другую в письменном виде о желании прекратить его действие.

Накануне комитет ВР поддержал непродлении Договора о дружбе с РФ .