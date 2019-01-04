Епифаний планирует пригласить Варфоломея в Украину сразу после Томоса

КИЕВ. 4 января. УНН. После получения Томоса об автокефалии из рук Вселенского патриарха Варфоломея предстоятель новой Православной церкви Украины Епифаний планирует пригласить его снова посетить Украину. Об этом он сообщил в интервью изданию DW, передает УНН.

"После получения Томоса с моей стороны будет выражено приглашение его Святейшества в ближайшее время посетить Украину", - отметил предстоятель ПЦУ.

По его словам, после подписания соответствующего соглашения на Фанаре, еще до Объединительного собора, сам патриарх Варфоломей заявил, что имеет желание как нибудь посетить Украину.



Напомним, процедура передачи Томоса об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины начнется 5 января.



К моменту получения Томоса от Константинополя - никаких кардинальных изменений в Православной церкви Украины (ПЦУ) не будет.



По результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утверждено устав новой церкви.



Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.