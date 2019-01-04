Новости: Политика
Пятница, 4 января 2019, 15:17 • Сергей Савинцев • 50115
ЦИК официально зарегистрировала первого кандидата в президенты
КИЕВ. 4 января. УНН. Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала экс-министра экологии Игоря Шевченко кандидатом в президенты Украины. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК, передает корреспондент УНН.
"За" проголосовали 12 членов Центризбиркома. После этого Председатель ЦИК Татьяна Слипачук вручила Шевченко удостоверение кандидата в Президенты Украины.
Как сообщал УНН, уже пятеро претендентов на президентское кресло подали документы в ЦИК.
Как сообщал УНН, документы на участие в президентской гонке подал третий кандидат, им стал народный депутат Украины Сергей Каплин.
Кроме него документы подали экс-министр экологии Игорь Шевченко и юрист Владимир Ратуш.
Источник: УНН