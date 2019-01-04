РосСМИ анонсировали сотрудничество УЕФА и Крымского футбольного союза

КИЕВ. 4 января. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Крымский футбольный союз (КФС) обсудят дальнейшее сотрудничество в феврале этого года. Об этом ТАСС сообщил президент КФС Юрий Ветоха, передаёт УНН.

Визит рабочей комиссии УЕФА по вопросам развития крымского футбола должен был пройти летом прошлого года, но был перенесен на неопределенный срок.

"Мы общались с нашим куратором из УЕФА Айвором Похваром в начале декабря посредством телефонного разговора. Он заявил, что ждет вестей из Российского футбольного союза, и предложил обсудить дальнейшее сотрудничество в феврале 2019 года. При этом стоит отметить, что это предварительная договоренность, так как в начале декабря никто не знал, останется ли Виталий Леонтьевич Мутко на посту президента РФС или нет. Повторюсь, что в данный момент все запланировано на февраль, но с учетом того, что в этом же месяце 22-го числа пройдут выборы президента РФС, то не исключаю, что все может сместиться на март", - сказал Ветоха.

Уточняется, что пост президента РФС остался вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко, о чем было объявлено на исполкоме организации. Выборы президента РФС пройдут 22 февраля.

Как писал УНН, по мнению футбольного эксперта Дмитрия Лащука, Павелко, в отличии от Суркиса, не выгоден России в составе УЕФА.