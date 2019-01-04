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ЦИК отказала в регистрации одному претенденту в кандидаты на пост президента (исправлено)

ЦИК отказала в регистрации одному претенденту в кандидаты на пост президента (исправлено)

КИЕВ. 4 января. УНН. Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом на пост Президента Украины одному претенденту. Соответствующие решение было принято на заседании ЦИК, передает корреспондент УНН.

Комиссия отказала в регистрации кандидатом на пост Президента Украины Владимиру Ратушу из-за отсутствия документа об уплате залога в размере 2,5 млн грн, недостаточный объем автобиографии и ошибки в информации о месте проживания. Решение принято единогласно 13 членами ЦИК, которые присутствовали на заседании.

УНН приносит извинения за ошибку допущенную в новости. ЦИК не регистрировала состоянием на 4 января 5 кандидатов в президенты.

Как сообщал УНН, уже пятеро претендентов на президентское кресло подали документы в ЦИК.

Как сообщал УНН, документы на участие в президентской гонке подал третий кандидат , им стал народный депутат Украины Сергей Каплин.

Кроме него документы подали экс-министр экологии Игорь Шевченко и юрист Владимир Ратуш .

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Президент, кандидатуры, регистрация
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