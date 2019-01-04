Суркис спонсирует Тимошенко - журналистка

КИЕВ. 4 января. УНН. Вице-президент УЕФА Григорий Суркис спонсирует парламентскую фракцию ВО "Батькивщина". Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Ярослава Коба, передает УНН.

Суркис вкладывает в Тимошенко очень большие деньги, пишет Коба.

"…говорит, что все на кого делал ставки раньше - проигрышный вариант, а Юля - 100% будущий президент", - сообщила журналистка.

Суркис надеется, что Тимошенко "сядет в президентское кресло", усилив тем самым его позиции в информационной войне против Президента Федерации Футбола Украины Андрея Павелка, добавила Коба.

Как писал УНН, Суркис не выплатил тренеру деньги за трансфер Ярмоленко.