Новости: Политика
Пятница, 4 января 2019, 15:40 • Петро Ивасюк • 4470
Суркис спонсирует Тимошенко - журналистка
Григорий Суркис
КИЕВ. 4 января. УНН. Вице-президент УЕФА Григорий Суркис спонсирует парламентскую фракцию ВО "Батькивщина". Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Ярослава Коба, передает УНН.
Суркис вкладывает в Тимошенко очень большие деньги, пишет Коба.
"…говорит, что все на кого делал ставки раньше - проигрышный вариант, а Юля - 100% будущий президент", - сообщила журналистка.
Суркис надеется, что Тимошенко "сядет в президентское кресло", усилив тем самым его позиции в информационной войне против Президента Федерации Футбола Украины Андрея Павелка, добавила Коба.
Как писал УНН, Суркис не выплатил тренеру деньги за трансфер Ярмоленко.
Источник: УНН