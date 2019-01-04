Глава НАТО: у России есть “последний шанс” относительно ядерного договора

КИЕВ. 4 января. УНН. Североатлантический Альянс, вероятно, столкнется с трудными вызовами в ближайшие месяцы на фоне противостояния с Россией из-за ядерной ракеты SSC-8. Об этом рассказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству dpa, передаёт УНН.

“Я не буду размышлять о том, насколько вероятно, что Россия вернется к соблюдению (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — ред.). Важно то, что у России теперь есть последний шанс. Если Россия не вернется к выполнению, тогда у нас будет большая проблема, потому что тогда Договор о РСМД нарушается”, — заявил Генсек.

В Европе нет новых американских ракет, но есть новые российские ракеты, и это ставит договор под угрозу. Ракета SSC-8 является мобильной, трудно обнаруживаемой, способной к ядерному воздействию, сокращает время предупреждения и может достичь европейских городов. И тем самым Россия снижает порог применения ядерного оружия.

Отвечая на вопрос агентства о том, как НАТО может ответить на вызовы для восстановления стратегического баланса, Столтенберг отметил, что у Альянса есть много потенциальных способов реагирования.

“Но я не буду углубляться в различные детали, потому что, если я начну рассуждать о различных потенциальных элементах ответных действий НАТО, я думаю, что только усложню и так сложную ситуацию. Поэтому сейчас нам нужна тщательная оценка последствий, анализ различных вариантов, а затем ... согласованный ответ НАТО”, — сказал он.

По словам главы Альянса, НАТО “не будет слишком остро реагировать”.

“В то же время мы должны ответить, если Россия продолжит нарушать договор. Опять же, главный приоритет — вернуть Россию к соблюдению”, — добавил он.

Напомним, ранее сегодня Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия пока не вернулась к соблюдению своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако Вашингтон будет продолжать убеждать Москву сделать это.