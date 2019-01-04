Незаконного обогащения и конфликта интересов у Павелко не установили - НАПК

КИЕВ. 4 января. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не выявило признаков незаконного обогащения у народного депутата Украины Андрея Павелко. Об этом говорится в решении НАПК, опубликованном на сайте по итогам полной проверки деклараций нардепа за 2015-2017 гг, передает УНН.

"Наличие конфликта интересов не установлено (в том числе и по совместительству должности в UEFA Events - ред). Признаков незаконного обогащения не установлено", - говорится в решении.

Кроме того, в НАПК согласились с доводами декларанта и установили отсутствие нарушений относительно соглашений по культурно-развлекательному центру "Опера" и о продаже недвижимости в Днепре.

Вместе с тем, НАПК нашло незначительные нарушения в декларации нардепа. В частности о праве пользования объектом недвижимости, в котором фактически проживал и где был прописан.

Также, в НАЗК пришли к выводу, что Павелко не задекларировал полученные призы/подарки от НОК на сумму 609 грн в 2015 году, 8581 грн и 6980 грн в 2017 году.

В итоге НАПК рекомендовало нардепу устранить указанные нарушения в декларациях, путем внесения соответствующих изменений.

Отметим, что накануне отдельные активисты активно распространяли в СМИ недостоверную информацию о якобы незаконном обогащении и конфликте интересов в Павелко.