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Омелян: железнодорожное сообщение с РФ так или иначе прекратится

Омелян: железнодорожное сообщение с РФ так или иначе прекратится

КИЕВ. 4 января. УНН. Железнодорожное сообщение между Украиной и Российской Федерацией будет прекращено или решением правительства, или по факту украинцы перестанут ездить в РФ. Об этом в интервью телеканалу ZIK заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент УНН.

"Мы действительно инициировали прекращение железнодорожного пассажирского сообщения с Российской Федерацией. Пока этот вопрос не финализирован на уровне Кабмина", - сказал Омелян.

По его словам, по оценкам Министерства, количество поездок граждан Украины железнодорожным транспортом в Российской Федерации "неумолимо сокращается".

"Оно будет прекращено так или иначе - или решением правительства, или по факту никто не будет ездить", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, 14 декабря Министерство инфраструктуры сообщило, что внесло в Кабинет Министров Украины предложение по прекращению железнодорожного сообщения с Россией.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, поезд, Владимир Омелян
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