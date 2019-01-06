Украина получила Томос

КИЕВ. 6 января. УНН. В Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, сообщает УНН.

Передача состоялась при отправлении праздничной литургии в храме св.Георгия. Перед передачей Вселенский патриарх зачитал документ.

"Автокефальная Церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие Патриархи и Предстоятели, и должна вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским Патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми", - говорится в документе.

На церемонии передачи Томоса также присутствовали Президент Украины Петр Порошенко и глава ВР Андрей Парубий, а также представители Кабмина.

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Как сообщал УНН, вчера, 5 января, состоялась процедура подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.