Порошенко начал визит в Стамбул для получения Томоса

КИЕВ. 4 января. УНН. Украинская делегация во главе с Президентом Петром Порошенко прибыла в Стамбул получать Томос Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины. Об этом Глава государства написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Едем к Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею со словами искренней благодарности от всего украинского народа за историческое решение о предоставлении Томоса Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины", - написал Президент.

По его словам, это большая честь - вместе с новоизбранным предстоятелем Православной Церкви Украины, митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием отправиться в Стамбул, где завтра состоится долгожданное событие.

Как отметил посол Украины в Турции Андрей Сибига, "исторический визит Порошенко в Стамбул начался".

Как сообщал УНН, Порошенко и глава Верховной Рады Андрей Парубий будут находтся с визитом 5-6 января 2019 года в Турции для получения Томоса. Программой визита в Турецкую Республику (Стамбул) 5 января предусмотрена встреча Парубия и Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского Патриархата и встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

6 января Порошенко, Парубий и члены делегации примут участие в церемонии вручения Томоса, божественной литургии (совместное отправление Вселенским Патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".

Исторический визит @poroshenko в Стамбул начался / Historic visit of @poroshenko to Istanbul has begun pic.twitter.com/bV7zntT3bF