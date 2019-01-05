Порошенко в Стамбуле встретился с Эрдоганом

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом во время своего визита в Стамбул, где ожидается получение Томоса Православной Церковью Украины. Об этом сообщает пресс-служба турецкого президента в Twitter, передает УНН.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Президентом Петром Порошенко в Вахдеттине в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ранее в субботу украинская делегация во главе с Президентом прибыла в Стамбул получать Томос от Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.

Напомним, Порошенко и глава Верховной Рады Андрей Парубий будут находтся с визитом 5-6 января 2019 года в Турции для получения Томоса. Программой визита в Турецкую Республику (Стамбул) 5 января предусмотрена встреча Парубия и Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского Патриархата и встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

6 января Порошенко, Парубий и члены делегации примут участие в церемонии вручения Томоса, божественной литургии (совместное отправление Вселенским Патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".