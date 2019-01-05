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Порошенко и Эрдоган обсудили пути освобождения украинцев из тюрем в РФ

Порошенко и Эрдоган обсудили пути освобождения украинцев из тюрем в РФ

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Стамбуле обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли, а также меры для освобождения незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.

"Особое внимание было уделено мерам с целью освобождения незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем, а также обеспечения прав граждан Украины, в том числе крымских татар, на территории Крыма в условиях российской оккупации", - сообщили в АП.

Глава государства также высоко оценил неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности нашего государства и поблагодарил за соавторство Турецкой Республики в принятой в декабре 2018-го резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыма и Азова.

Президенты двух стран отметили положительную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также рост взаимных туристических потоков.

Напомним, Порошенко в Стамбуле встретился с Эрдоганом.

Как сообщал УНН, ранее в субботу украинская делегация во главе с Президентом прибыла в Стамбул получать Томос от Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.

Порошенко и глава Верховной Рады Андрей Парубий будут находтся с визитом 5-6 января 2019 года в Турции для получения Томоса. Программой визита в Турецкую Республику (Стамбул) 5 января предусмотрена встреча Парубия и Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского Патриархата и встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

6 января Порошенко, Парубий и члены делегации примут участие в церемонии вручения Томоса, божественной литургии (совместное отправление Вселенским Патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, тюрьма, Турция, Реджеп Эрдоган, политзаключенные, Петр Порошенко
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