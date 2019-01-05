С Президентом по Томос поехало около четверти Кабмина

КИЕВ. 5 января. УНН. На подписание текста и получение Томоса для Поместной Православной Церкви Украины вместе с Президентом Украины Петром Порошенко в Стамбул в Турции приехали немало украинских чиновников, сообщает УНН.

В частности, вместе с Президентом в Стамбуле находятся глава Верховной Рады Андрей Парубий, министр обороны Украины Степан Полторак, министр иностранных дел Павел Климкин, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко и другие политики.

Кроме того, на церемонию подписания Томоса, которая состоится в субботу, 5 января, также уже прибыли бывший президент Украины Виктор Ющенко и первая леди Марина Порошенко, а также предстоятель независимой Православной церкви Украины Епифаний.

Сейчас в Стамбуле перед подписанием текста Томоса проходит молитва.

Как сообщал УНН, ранее в субботу украинская делегация во главе с Президентом прибыла в Стамбул получать Томос от Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.

Напомним, Порошенко и глава Верховной Рады Андрей Парубий будут находтся с визитом 5-6 января 2019 года в Турции для получения Томоса. Программой визита в Турецкую Республику (Стамбул) 5 января предусмотрена встреча Парубия и Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского Патриархата и встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

6 января Порошенко, Парубий и члены делегации примут участие в церемонии вручения Томоса, божественной литургии (совместное отправление Вселенским Патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".