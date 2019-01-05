Минобороны и МИД не исключили провокаций от РФ на фоне получения Томоса

КИЕВ. 5 января. УНН. В период, когда автокефальная поместная Православная Церковь Украина получает Томос от Вселенского Патриарха Варфоломея, не исключены провокации России. Об этом заявили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр обороны Степан Полторак, находясь с визитом в Стамбуле, передает УНН.

"Безусловно, они (РФ - ред.) планируют. И это я говорю не для того, чтобы повысить градус эмоций, безусловно, это будет. Мы должны быть бдительными и главное - сконцентрированными и сплоченными", - сказал Климкин, отвечая на вопрос о том, стоит ли после получения Украиной Томоса ожидать провокаций от РФ.

По словам министра, если украинцы будут сплоченными, "никоим образом своими провокациями нас не разбалансируют".

В то же время министр обороны Украины Степан Полторак также не исключил возможности провокации со стороны РФ против Украины на фоне предоставления Томоса для ПЦУ.

"Россия против последних лет провоцирует и проводит агрессию против Украины. В последнее время их активность в отношении провокаций против Украины значительно увеличилоась, и, конечно, в наш адрес поступает информация о возможности провокаций со стороны РФ, но мы ее отслеживаем и реагируем соответственно", - отметил министр.

Как сообщал УНН, ранее в субботу украинская делегация во главе с Президентом прибыла в Стамбул получать Томос от Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.

Напомним, Порошенко и глава Верховной Рады Андрей Парубий будут находтся с визитом 5-6 января 2019 года в Турции для получения Томоса. Программой визита в Турецкую Республику (Стамбул) 5 января предусмотрена встреча Парубия и Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского Патриархата и встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

6 января Порошенко, Парубий и члены делегации примут участие в церемонии вручения Томоса, божественной литургии (совместное отправление Вселенским Патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".