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Эксперт объяснил как будет происходить переход приходов УПЦ МП к ПЦУ
Эксперт объяснил как будет происходить переход приходов УПЦ МП к ПЦУ
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Вопрос перехода церквей УПЦ МП к ПЦУ можно будет решить в январе - Парубий

Вопрос перехода церквей УПЦ МП к ПЦУ можно будет решить в январе - Парубий

КИЕВ. 5 января. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий планирует в ближайший сессионный неделю предложить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о юридических процедурах перехода церквей Московского патриархата к Украинской Поместной Православной Церкви. Об этом он заявил, находясь с визитом в Стамбуле, передает корреспондент УНН.

По словам Парубия, он говорил со многими священниками, и, по его словам, существуют юридические моменты, того как должен состояться переход, каким должно быть голосование, каким должен быть кворум.

"И поэтому я планирую уже, возможно, в ближайшие сессионная неделя законопроект, который является подготовленным, который есть в ВР, который был утвержден комитетом, предложить на рассмотрение Верховной Рады Украины, чтобы мы смогли упорядочить и дать очень четкие юридические процедуры перехода церквей Московского патриархата к Украинской поместной Православной церкви", - подчеркнул он.

По мнению председателя Верховной Рады, важны как получение Томоса, так и законодательные процедуры.

"Надеюсь, что это удастся решить уже в январе - законопроект, который позволит юридический переход в Украинскую церковь", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, ранее в субботу украинская делегация во главе с Президентом прибыла в Стамбул получать Томос от Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.

Напомним, Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий находиться с визитом 5-6 января 2019 в Турции для получения Томоса. Программой визита в Турецкую Республику (Стамбул) 5 января предусмотрена встреча Парубия и Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского Патриархата и встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

6 января Порошенко, Парубий и члены делегации примут участие в церемонии вручения Томоса, Божественной литургии (совместное отправление Вселенским Патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".

Источник: УНН
Теги: церковь, Томос
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