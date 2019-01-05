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Парубий рассказал, когда должна изменить название УПЦ МП

Парубий рассказал, когда должна изменить название УПЦ МП

КИЕВ. 5 января. УНН. Переименование Украинской православной церкви Московского Патриархата должны происходить в соответствии со сроками, установленными законом, несмотря на судебные тяжбы по его обжалования. Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, находясь с визитом в Стамбуле, передает корреспондент УНН.

"Закон (о переименовании УПЦ МП - ред.) вступил в силу, закон является действующим. Провокаторы могут подавать жалобы, могут пытаться через суд его обжаловать, но закон является принятым. Судебные тяжбы могут быть длительные. Это ни в коей мере не влияет на решения и силу закона. И все действия в отношении переименования должны происходить в соответствии с теми сроками, которые указаны в законе", - сказал Парубий.

Напомним, 22 декабря Президент Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ МП.

Ранее Верховная Рада запретила УПЦ МП называться украинской.

Источник: УНН
Теги: церковь, УПЦ МП, Андрей Парубий
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