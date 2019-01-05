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Эксперт объяснил как будет происходить переход приходов УПЦ МП к ПЦУ
Эксперт объяснил как будет происходить переход приходов УПЦ МП к ПЦУ
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К ПЦУ перешли уже более 40 приходов УПЦ МП

К ПЦУ перешли уже более 40 приходов УПЦ МП

КИЕВ. 5 января. УНН. Количество приходов Украинской православной церкви Московского патриархата, решивших перейти к православной Церкви Украины, превысила 40. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, находясь с визитом в Стамбуле, передает корреспондент УНН.

"На сегодня мы уже имеем более 40 приходов, которые перешли. Ключевой момент в том, что фактически сегодня юридически не упорядочено, куда переходить, потому что еще нет юридически завершенных процедур. Юридически завершить процедуры мы сможем после получения Томоса", - отметил Парубий.

По его убеждению, количество приходов, которые изъявят желание перейти из УПЦ МП в ПЦУ, будет увеличиваться.

Парубий планирует в ближайший пленарную неделю предложить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о юридических процедурах перехода церквей Московского патриархата в Украинскую поместную православную церквь.

Напомним, эксперт объяснил, как будет происходить переход приходов УПЦ МП к ПЦУ.

Источник: УНН
Теги: церковь, Андрей Парубий
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