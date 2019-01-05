В сети показали Томос для Православной церкви Украины

КИЕВ. 5 января. УНН. Фотографию Томоса для Православной церкви Украины, который только что подписал Вселенский патриарх Варфоломей, обнародовали в сети. Фото показал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНН.

"Молимся вместе в Патриаршем соборе св. Георгия. У нас в руках Томос", - написал Кубив, который входит в делегацию Украины во главе с Президентом, что поехала в Стамбул для получения Томоса.

Напомним, 5 января в Стамбуле состоялось подписание Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

Как сообщал УНН, ранее в субботу украинская делегация во главе с Президентом прибыла в Стамбул получать Томос от Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.

Напомним, Порошенко и глава Верховной Рады Андрей Парубий будут находтся с визитом 5-6 января 2019 года в Турции для получения Томоса. Программой визита в Турецкую Республику (Стамбул) 5 января предусмотрена встреча Парубия и Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского Патриархата и встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

6 января Порошенко, Парубий и члены делегации примут участие в церемонии вручения Томоса, божественной литургии (совместное отправление Вселенским Патриархом Варфоломеем и митрополитом Епифанием), в церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".