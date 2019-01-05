Ющенко рассказал, почему Украина не получила Томос раньше

КИЕВ. 5 января. УНН. Еще в 2008 году украинская сторона подготовила все необходимые документы для получения Томоса от Вселенского Патриархата, но тогда Украину попросили поставить вопрос "на паузу". Об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко в Стамбуле после завершения процедуры подписания Томоса для Православной Церкви Украины, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему при его каденции Украина не смогла получить автокефалию, Ющенко отметил, что "у нас все удалось".

"Был только один момент - синоду Константинопольской церкви надо было организовать проведение сначала церковного совещания, которое утвердило бы повестку дня, а затем - Вселенский Собор", - сказал экс-президент.

По его словам, по украинскому вопросу была просьба константинопольской стороны.

"И украинский вопрос, это была просьба константинопольской стороны: давайте его поставим на паузу 2 года, чтобы потом, после проведения Вселенского Собора делать по процедуре решение украинского церковного вопроса", - сказал Ющенко.

"Мы прошли всю эту дорогу. Как константинопольская сторона, так и украинская, в 2008 году мы свели все документы для этого, включая снятие анафемы, подписи всех владык обеих церквей, и, собственно говоря, сегодня на базе этих документов - осуществилось", - сказал бывший глава государства.

Напомним, 5 января в Стамбуле состоялось подписание Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.