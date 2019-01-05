Порошенко вручил Варфоломею орден и пригласил в Украину

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Петр Порошенко во время визита в Стамбул в Турции, где сегодня состоялось подписание Томоса для ПЦУ, вручил высокую государственную награду Вселенскому Патриарху Варфоломею - орден "За заслуги" I степени - и пригласил его с визитом в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.

"Президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени Вселенского Патриарха, архиепископа Константинополя - Нового Рима Его Святейшества Варфоломея. Петр Порошенко вручил награду за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной Православной Церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия", - отметили в АП.

Вселенский Патриарх, в свою очередь, вручил Главе государства памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.

При этом Президент пригласил Патриарха Варфоломея с визитом в Украину.

"Ваша Всесвятость, огромное Вам спасибо. Хочу подчеркнуть, мы ждем Вас в Украине. И ждем с нетерпением", - обратился Порошенко к Вселенскому Патриарху.

Глава государства добавил, что много лет украинцы ждали, чтобы в этом храме Святого Георгия, где прошла сегодня церемония подписания Томоса, услышали молитву на украинском языке.

Ранее в субботу патриарх Варфоломей подписал в соборе Святого Георгия в Стамбуле Томос об автокефалии для ПЦУ.