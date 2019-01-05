Политзаключенного Панова могут этапировать в Омск - брат

КИЕВ. 5 января. УНН. Украинского политзаключенного Евгения Панова, которого приговорили к восьми годам "за подготовку к совершению диверсий в Крыму", вероятно этапируют в колонию в российском городе Омск. Об этом сообщил его брат Игорь Котелянец в Facebook, передает УНН.

"4 января и уже более трех недель мы не знаем, где находится украинский политзаключенный Кремля Евгений Панов. После того, как в октябре московский "суд" подтвердил приговор в 8 лет колонии строгого режима (ему, как и симферопольскому оккупационному суду доказательств для этого не понадобилось, достаточно указания ФСБ), Женю держали в Москве, в СИЗО "Матроская тишина", - сообщил он.

По словам Котелянца, затем Панова вывезли. "Доставили в Ростов, потом Краснодар, а затем в Симферополь. В начале декабря его снова увезли из Крыма в Краснодар. Оттуда, по нашей информации - в Саратов", - добавил брат Панова.

"Однако, где он сейчас и что с ним, мы не знаем уже более трех недель. Сейчас МИД, наши консулы в России, а также Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова пытаются узнать у россиян, где Женя. По неподтвержденной информации, конечным пунктом его этапа должна стать колония в Омске, где его должны оставить для отбывания политического наказания", - отметил он.

По его словам, "колония в этом городе известна тем, что не так давно тамошние заключенные устроили бунт, протестуя против пыток, которые допускают в отношении них служители этого средневекового заведения".

"Сейчас готовимся к кассации, а также готовим иск в Европейский суд по правам человека", - сказал Котелянец.