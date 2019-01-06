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Президент назвал Томос еще одним актом провозглашения независимости Украины

Президент назвал Томос еще одним актом провозглашения независимости Украины

КИЕВ. 6 января. УНН. Томос - фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Он укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко после вручения Томоса в Стамбуле, передает УНН.

"Томос - фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Он укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые находились вне общения со вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что Его Святейшество Варфоломей в эти дни особенно подчеркивает важность восстановления общения миллионов украинских верующих с полнотой мирового православия.

"Кроме того, для нас, украинцев, собственная церковь - гарантия нашей духовной свободы. Это - залог общественного согласия", - добавил Президент.

Порошенко поздравил всех неравнодушных с возникновением автокефальной Православной Церкви Украины.

"Спасибо каждому, кто неутомимо работал над ее становлением, творил единство и восстанавливал справедливисть. Мы выполнили свой долг перед прошлыми и будущими поколениями. Слава Господу Богу! Слава Украине!" - резюмировал он.

Напомним, 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Источник: УНН
Теги: Украина, независимость, Томос
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