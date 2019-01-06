Эксперт объяснил, кому достанется церковное имущество после перехода приходов в ПЦУ

КИЕВ. 6 января. УНН. Кому будет принадлежать церковное имущество, после перехода приходов от украинской православной церкви Московского патриархата в Православную Церковь Украины, зависит от статуса, который это имущество имеет сейчас, и устава прихода, в котором должна быть прописана процедура перехода имущества в собственность, во время подчинения приходов другой церкви. Об этом журналисту УНН рассказал эксперт по религиоведению Дмитрий Горевой.

"Если это имущество в собственности государственной или коммунальной, то нужно смотреть условия договора об аренде такого имущества. Если там не указано, что в случае перехода прихода в другое подчинение имущество забирают, то оно остается. Если указывается, что договор расторгается, то его разрывают и нужно его составлять снова", - сказал Горевой.

В то же время, если это имущество принадлежит по праву собственности этой религиозной организации и она решила перейти в подчинение другой церкви, то тогда за ней сохраняется право на имущество. Однако, если перейти в другую церковь решила только часть прихода, то существует значительное пространство для маневра и обмана верующих, с целью сохранения права собственности на имущество предыдущим владельцем.

"Если общество является собственником имущества и меньшая часть общества хочет перейти и образует новую религиозную общину, то имущество остается за старой религиозной общиной, за старым юридическим лицом. Было немало случаев, когда людей просто обманывали. В частности, так было в Западной Украине, на Волыни на севере Тернопольской области, когда людям говорили: если хотите перейти - регистрируйте себе новую религиозную общину и переходите. Люди так делали, а потом их просто лишали права на храм, потому что юридически создается новое юрлицо и у него нет никаких прав на этот храм, а они только у старого юрлица. Здесь много подводных камней в этом процессе", - отметил Горевой.

Ранее эксперт пояснил как будет происходить переход приходов УПЦ МП в ПЦУ.

Добавим, что 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.