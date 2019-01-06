Патриарх Сербии назвал Томос "узакониванием раскола" - УПЦ МП

КИЕВ. 6 января. УНН. Сербский патриарх Ириней назвал предоставление Украине Томоса "не каноническим действием" и "узакониванием раскола", а реальной причиной этих действий считает политику. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Православной Церкви Московского патриархата со ссылкой на сербское издание "ТВ Храм", передает УНН.

“Константинопольский Патриарх взял право на себя это решать, и решает по-своему то, что было решено 300 лет назад. Реальная причина этого не канонического деяния — политика. Желание сильных мира сего ... иметь лучший контроль на этой земле. На этот путь стал и Патриарх Константинопольский, не консультируясь ни с кем, вероятно, в согласии с некоторыми другими силами этого мира, принял катастрофическое решение. Таким образом, раскол в Украине будет узаконен и продолжен”, — сказал патриарх Ириней.

В то же время, как говорится на сайте УПЦ МП, он отметил, что сербская православная церковь не болеет ни за одну из сторон, а руководствуется лишь канонам.

“Не болеем ни за Константинополь, ни за Россию, а придерживаемся канонов, в которых все четко указано. Украинская Православная Церковь была в составе Русской Православной Церкви, после получила автономию и сегодня существует в Украине. Эта Церковь насчитывает около 90 епархий, 90 епископов и наибольшее количество верующих ... Относительно других церквей в Украине все понятно: если отбросить политику, то канонический момент очень ясный”, - отметил Ириней.

Напомним, Сербская православная церковь отказалась признавать решение Константинополя по Украинской церкви.

Как сообщал УНН, в УПЦ МП заявили, что не будут проводить совместные богослужения с ПЦУ.