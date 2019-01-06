Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 06 января 2019 15:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Диетолог посоветовала, как правильно выходить из поста на Рождество
Диетолог посоветовала, как правильно выходить из поста на Рождество
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4530
Версия для печати

Томос прибудет в Украину 7 января - Парубий

Томос прибудет в Украину 7 января - Парубий

КИЕВ. 6 января. УНН. Томос об автокефалии Православной церкви Украины доставят в Киев завтра, 7 января. Об этом после официальной церемонии на Фанаре в Стамбуле заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Спикер парламента отметил, что скорее всего до завтра украинская сторона не будет в подробностях комментировать получения Томоса.

"Очевидно, что мы не будем говорить обо всех подробностях передачи, но могу вас заверить, что в ближайшие дни, завтра томос будет в Украине", - отметил Парубий.

Напомним, 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Источник: УНН
Теги: Украина, Рождество Христово, Томос
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.