Томос прибудет в Украину 7 января - Парубий

КИЕВ. 6 января. УНН. Томос об автокефалии Православной церкви Украины доставят в Киев завтра, 7 января. Об этом после официальной церемонии на Фанаре в Стамбуле заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Спикер парламента отметил, что скорее всего до завтра украинская сторона не будет в подробностях комментировать получения Томоса.

"Очевидно, что мы не будем говорить обо всех подробностях передачи, но могу вас заверить, что в ближайшие дни, завтра томос будет в Украине", - отметил Парубий.

Напомним, 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.