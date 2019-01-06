Морская экспедиционная группа США идет к Черному морю

КИЕВ. 6 января. УНН. Десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы США осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США на странице в Twitter, передает УНН.

Как отмечает Украинский милитаристский портал, этот корабль может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs (до 5 единиц) или десантных катеров LCM-6s (до 21 единиц).

Также на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

Приводятся и краткие технические характеристики корабля:

Водоизмещение: 16100 тонн

Длина: 186,0 метров

Ширина: 26,0 метров

Осадка: 5,0 метров

Экипаж 22 офицеров 391 моряк

Скорость: 22 узла

Десантовместимость: 504 бойцов

Вооружение: 2 × 25 мм Mk 38

2 × 20 мм Phalanx CIWS

6 × 12,7 мм M2 Browning

2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile

Как отмечает издание, 22 морская экспедиционная группа (англ. 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU) является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек.

Ранее к Черное море зашло судно SLNC York с военным грузом, что уже дошло до порта Константа в Румынии.

Напомним, в Азовском море появится новый катер-перехватчик.