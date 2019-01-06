Глава УГКЦ и муфтий мусульман поздравили Православную церковь Украины с получением Томоса

КИЕВ. 6 января. УНН. Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав и муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов поздравили православных украинцев с получением Православной Церковью Украины Томоса. Об этом сообщает информационный ресурс УГКЦ на своем сайте и Исмагилов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поздравляю братьев православных с этим, без преувеличения, историческим событием, которого ждало наше общество, в частности православное сообщество, на протяжении веков. И Материнская Церковь древнего Константинополя сделала шаг на встречу своим детям в Украине", - сказал Предстоятель УГКЦ.

Глава УГКЦ также отметил, что это хорошая возможность наконец выйти из внутренней изоляции и заговорить мощным голосом в мировом христианстве.

"Мы не можем изменить историю, но мы можем построить будущее. И поэтому вот это признание Церкви-матери, что ее киевская дочь созрела для того, чтобы быть самостоятельной автокефальной Церковью, прежде всего в православном контексте понимания этого понятия, является очень важным. Это знак зрелости", - отметил Святослав.

В то же время муфтий мусульман Саид Исмагилов поздравил украинцев от имени всех мусульман Украины.

"От имени мусульман Украины, поздравляю православных христиан с получением Томоса об автокефалии Украинской Поместной Православной Церкви!

Это событие уже вошло в историю Украины как большой шаг по развитию не только независимой и всемирно признанной Православной Церкви, но и как большой шаг по развитию и укреплению независимого Украинского государства!" - написал Исмагилов в своем Facebook.

Он отметил, что христианство и ислам очень близки религии.

"Всевышний Господь в Священном Коране констатирует, что христианство и ислам являются близкими религиями, и между нам много общего, особенно в духовно-нравственных ценностях и традициях благотворительности.

Свидетельствуя это, мы выражаем наше уважение христианам Украины, и готовность к сотрудничеству ради счастливого будущего Украины", - отметил Муфтий.

Как сообщал УНН, Патриарх Сербии назвал Томос "узакониванием раскола".

Напомним, 6 января в Стамбуле состоялась церемония передачи Томоса митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.