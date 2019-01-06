Томос доставили в Украину - СМИ

КИЕВ. 6 января. УНН. Вечером в воскресенье, 6 января, в Киеве приземлился самолет с Томосом об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Прямой".

"Нам достоверно известно, что Томос уже в Украине. Его кортежем доставят в Софию", - сообщает издание.

Как сообщал УНН, вчера, 5 января, состоялась процедура подписания Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.