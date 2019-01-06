Украинские корабли в Керченском проливе обстреляли из крупнокалиберного орудия - адвокат

КИЕВ. 6 января. УНН. Российские военные во время атаки в Керченском проливе 25 ноября обстреливали украинские корабли из крупнокалиберного орудия. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил адвокат Илья Новиков, передает УНН.

Новиков отметил, что "российская сторона пытается подавать эту ситуацию, как "мы видели, что они нарушают границу, мы обязаны были это прекратить".

"Это "обязаны были прекратить" вылилось в стрельбу из крупнокалиберной пушки. По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка, было потрачено около 1200 снарядов", - отметил Новиков.

Защитник, ссылаясь на слова своего подзащитного - задержанного в результате инцидента украинского моряка Романа Мокряка, сообщил, что огонь по украинским кораблям вел российский пограничный корабль "Изумруд".

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.