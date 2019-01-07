Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной, а не бетонной

КИЕВ. 7 января. УНН. Стена, которую США намерены построить на границе с Мексикой, чтобы препятствовать проникновению на свою территорию нелегальных мигрантов, будет из стали. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Он отметил, что вице-президент Майкл Пенс ранее на встрече с представителями Демократической партии обсудил различные проблемы, связанные с безопасностью на границе.

“Мы планируем сейчас (строить — ред.) стальную стену, а не бетонную”, — написал Трамп.

По его словам, стальная стена крепче и будет меньше бросаться в глаза.

Ранее УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп использовал сериал “Игра престолов”, чтобы напомнить о стену на границе с Мексикой, которую, по его мнению, необходимо свести из соображений национальной безопасности.